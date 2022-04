Isabella Scherer espera um menino e uma menina - Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2022 12:22

Rio - Isabella Scherer dividiu com os seguidores na última quinta-feira (14) a descoberta do sexo dos filhos gêmeos. A campeão do "Masterchef - Brasil" e o namorado, Rodrigo Calazans serão pais de um menino e uma menina.

fotogaleria Os responsáveis pela revelação foram os cachorros do casal, que surgiram correndo com balões azul e rosa. "Nem estamos acreditando que teremos um casalzinho, parece um sonho. Fomos realmente presenteados pelo universo!", celebrou.

A gravidez de Isabella Scherer foi anunciada no dia 25 de março nas redes sociais. "O que esperamos dessa nova fase? Ainda não sabemos… Estamos descobrindo… Primeiro veio o choque, e agora a ansiedade pra esses 9 meses passarem rápido! Uma coisa eu tenho certeza: escolhi o melhor pai do mundo!!!! Estou muito feliz de finalmente poder dividir mais desse momento com vocês, minhas angústias, dificuldades, medos, felicidades, aprendizados… Só boraaaaa!", disse na época.