Felipe Neto - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2022 10:37

Rio - Felipe Neto revelou na última quarta-feira (13) em seu Instagram que recebeu ajuda de Neymar após passar mal durante sua viagem à Paris. O Youtuber aproveitou para contar aos seguidores que, depois de alguns atritos, ele e o jogador do Paris Saint-Germain se acertaram.

fotogaleria "Acabou que vou ficar aqui até terça-feira. É a data limite, não vou passar de terça. O motivo é inusitado e eu precisava pelo menos explicar o que aconteceu: quando eu fiquei doente aqui em Paris, a Rafa, irmã do Neymar, depois de ser contactada pela Tatá - obrigado Tatá, linda - ficou preocupada e tentou fazer de tudo pra me ajudar. E nisso informou ao Neymar que eu estava doente e tal. E algo que eu realmente não esperava aconteceu: Neymar fez todo o possível pra me ajudar", relatou.

Felipe Neto agradeceu o apoio do jogador e entregou que irá assistir ao jogo do Paris Saint-Germain. "Quem acompanha meu canal há algum tempo sabe que tiveram rusguinhas e ele foi um cara tão incrível que me sinto na obrigação de falar o quão incrível ele foi. Ele não precisava ter feito nada. Quero agradecer a ele, Tatá, Rafa, e domingo tem jogo do PSG e eu vou lá assistir e depois vou sair pra jantar com Ney - já estou até chamando de Ney - sei lá, voltas que a vida dá. E eu acho o máximo isso, a vida dar voltas e redescobrir pessoas, estabelecer novos vínculos. Então, acho que vai ser bem divertido", disse.