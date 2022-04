Bruno Cardoso celebra nascimento da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2022 09:34

Rio - Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, anunciou na noite da última quarta-feira (13) o nascimento de sua primeira filha, Maria Eduarda, fruto do casamento com Isabella Bruno. Ainda sem mostrar a bebê, o cantor falou no Instagram sobre a emoção com a chegada da pequena.

"Ela pediu passagem e já carimbou a sua pegada na minha mão e no meu coração. Ainda não caiu a minha ficha. Estou assimilando esse turbilhão de amor que acabou de chegar entre nós. Em breve voltarei pra falar mais sobre. Seja bem vinda meu amor, minha Duda", celebrou.

O cantor revelou a gravidez da esposa no dia 25 de dezembro do ano passado. "Pensem num natal surreal de tão maravilhoso. Não sei se vocês estão vindo do meu stories pra cá, ou se vão lá ver o recado que deixei. Estou aqui pra compartilhar o maior acontecimento da minha vida e o da Bella. A tão sonhada gravidez. Ela aconteceu, conseguimos", disse na época.