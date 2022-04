Bruno Cardoso mostrou o rosto da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 14/04/2022 13:56

Rio - Bruno Cardoso anunciou na última quarta-feira (13) o nascimento de sua primeira filha, Maria Eduarda, fruto do casamento com Isabella Bruno . Já na tarde desta quinta-feira, o cantor revelou o rostinho da bebê em uma publicação no Instagram.