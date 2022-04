Gizelly Bicalho fala sobre os procedimentos estéticos que fez e rebate acusações de lipo lad - Reprodução / Instagram

Publicado 14/04/2022 13:14

Rio - Gizelly Bicalho usou o Instagram para responder perguntas de seus fãs a respeito das plásticas e procedimentos estéticos que já realizou durante seus trinta anos de vida. Após listar tudo que fez, a advogada se irritou com um seguidor que a acusou de esquecer de citar uma suposta lipo lad.

"Qual? A sua? Se tivesse feito não teria problema nenhum em falar, mas é tão ruim ser desmerecida sempre! Eu faço atividade física pelo menos cinco vezes por semana, como superbem, bebo três litros de água por dia ou mais, e o povo quer me obrigar a falar que fiz lipo lad", desabafou.

"Eu não bebo refrigerante há 15 anos, não ligo para doce, quase nunca como, inclusive. Sou super regrada, porque amo. Não ligo para pão, massa, amo legumes... Fui criada na roça até os seis anos. Não tinha acesso a muitas coisas industrializadas, pode ser que seja por isso que não ligo. Meu ponto fraco é hambúrguer e cerveja, mas deixo pro fim de semana (risos)."

Dentre os procedimentos já realizados, Gizelly contou que fez mamoplastia duas vezes, colocou silicone nos seios, lipo, enxerto no bumbum, além de preenchimento labial, botox, fios de PDO no rosto, tratamento para bigode chinês, preenchimento no queixo e de olheiras e código de barras.