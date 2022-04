Ana Clara recebeu homenagem em seu programa - Reprodução/Internet

Publicado 15/04/2022 11:04

Rio - Ana Clara foi surpreendida durante o "Fora da Casa", do Multishow, que contou com a presença de Linn da Quebrada e Natália, últimas eliminadas do "BBB 22". Ao encerrar a atração, a apresentadora foi interrompida pela cantora que pediu para "vender o seu peixe", justificativa dada para comandar o programa e fazer uma homenagem para Ana Clara que completou 25 anos na segunda-feira.

fotogaleria "Acho que meu peixe já está tão vendido, tão vendido... Que você não sabe de uma coisa. Está todo mundo comentando o que rolou na segunda-feira. O que rolou nessa semana?", questionou Linn. "Na segunda? Rolou meu aniversário", respondeu a apresentadora. "Rolou sua festinha, né? E você achou que aquilo lá iria ficar lá mesmo? Achou que não ia dar mais em nada?", disse a cantora.

As ex-BBB's chamaram um vídeo com mensagens de amigos e familiares para Ana Clara, entre eles, o pai Ayrton, a mãe Eva, e o primo Jorge. "Gente, que susto que tomei!", afirmou a apresentadora. O "Fora da Casa" terminou com Linn da Quebrada e Natália cantando parabéns para a aniversariante da semana.