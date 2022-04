Thaís Braz e Gui Napolitano surpreenderam a web ao anunciarem início do namoro - Reprodução/Instagram

Thaís Braz e Gui Napolitano surpreenderam a web ao anunciarem início do namoroReprodução/Instagram

Publicado 16/04/2022 12:16 | Atualizado 16/04/2022 12:28

União entre edições! A ex-participante do BBB21, Thaís Braz, recebeu um pedido de namoro pra lá de romântico de Guilherme Napolitano, do BBB20. Na noite de sexta-feira (15), em Maragogi, Alagoas, onde foram aproveitar o feriado de Páscoa, o casal selou a união durante um luau na praia.

fotogaleria

O pedido contou com um belo buquê de flores e velas formando as palavras "namora comigo?". Os ex-participantes do programa se aproximaram durante o Réveillon, quando viajaram em grupo para curtir a virada.

A união não pareceu surpreender muito os amigos do casal. O professor João Pedrosa, do BBB21, comentou: "Que bonitinhos. Eu aqui fingindo surpresa". Outros ex-BBBs também comemoraram o início do namoro. "Vocês são incríveis", disse Sarah Andrade. "Eu que organizei tudo", afirmou Bil Araújo, que também passa o feriado em Maragogi.

Durante suas edições, ambos estiveram envolvidos em romances dentro da casa. No BBB20, Gui namorou Gabi Martins, mas o casal não durou após a eliminação dos dois. Já no ano seguinte, Thaís protagonizou uma relação com o cantor Fiuk, que havia deixado claro que não se envolveria durante o jogo. Apesar de terem se beijado, o romance não evoluiu.