Pabllo Vittar no CoachellaValerie Macon/AFP

Publicado 17/04/2022 09:07

Rio - Pabllo Vittar foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada deste domingo (17) por conta de sua apresentação no Coachella, realizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Com o show, a cantora se tornou a drag queen a se apresentar no festival.

Pabllo Vittar levou ao palcos seus maiores sucessos, entre eles, 'Buzina', 'Problema Seu', 'Amor de que', 'Parabéns', 'Sua Cara' e 'KO'. A cantora foi às lágrimas durante o show. "Meu nome é PablloVittar, sou uma drag queen brasileira! A primeira Drag a se apresentar no Coachella! Vamos fazer história hoje à noite. Comunidade LGBTQIA, eu amo vocês", falou.

Na internet, os fãs celebraram a presença da Drag Queen no festival e a importância desse momento para a comunidade. "A emoção da pabllo vittar, ela merece demais!!!!!", escreveu um internauta. "A maior que temos!!!!! Foi tudooooo", afirmou outro.