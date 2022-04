Ana Paula Araújo completa 50 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2022 13:10 | Atualizado 17/04/2022 13:10

Rio - Ana Paula Araújo completou 50 anos no dia 15 de abril, mas acabou festejando a data no último sábado (16). No Instagram, a jornalista e âncora do 'Bom Dia Brasil', da TV Globo, compartilhou alguns registros da celebração, entre eles, um bolo decorado com os dizeres 'Há 50 anos tenho paciência, porém, assintomática'.