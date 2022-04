Após resposta irônica de Bolsonaro, Anitta o bloqueia nas redes sociais - Reprodução / Instagram

17/04/2022

Rio - Anitta decidiu bloquear o presidente Jair Bolsonaro de suas redes sociais, após o recebimento de uma resposta irônica enviada por ele em um de seus posts. Após o show realizado no festival Coachella, a cantora usou o Twitter para falar sobre a importância de interpretar a bandeira como um símbolo que pertence aos brasileiros e não a um grupo político.

"A bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim", escreveu.

O perfil oficial do chefe do Executivo compartilhou a publicação e respondeu, em tom de ironia: "Concordo com a 'Anita'".

Meti logo um block pra esses adms dele não ficarem usando minhas redes sociais pra ganhar buzz na internet — Anitta (@Anitta) April 16, 2022 Após a interação do presidente, Anitta voltou ao Twitter afirmando que o havia bloqueado e que não permitiria que usassem suas redes sociais para ganhar buzz na internet — ou seja, se autopromover — visando a reeleição presidencial.

A cantora ainda aproveitou para fazer uma análise da nova abordagem midiática da equipe do presidente: "Nesse momento, qualquer manifestação contra ele por meio dos artistas vai ser convertida em forma de deboche pelas mídias sociais dele. Assim, o artista vira o chato e ele o cara 'bacana' que leva tudo numa boa", publicou. "Aquela sensação de: queria ser amigo dele… Logo, você votaria no seu amigo gente boa. E por aí vai a estratégia. Já passa a ser uma mídia boa quando você cita o nome dele, não faz diferença se você citou de forma negativa ou positiva", concluiu.