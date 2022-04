Dani Calabresa conta que está levando uns dias para se recuperar do Baile do Abrava - Reprodução / Instagram

Publicado 17/04/2022 15:29

Rio - Dani Calabresa, de 40 anos, se divertiu ao lado dos ex-participantes do "BBB 22" e outros famosos, no Baile do Abrava, realizado na noite de sexta-feira (15), em São Paulo. A festa durou até a madrugada de sábado (16) e por ter virado a noite em claro, a humorista contou que passou o dia tentando se recuperar dos efeitos pós-balada.

"Fico semanas para me recuperar de uma balada. Só quero tomar chá", disse Dani nos stories do Instagram.

A artista curtiu o baile ao lado do noivo, Richard Neumann, e também junto aos ex-BBBs Vyni, Eslovênia, Lucas Bissoli e Larissa Tomásia, com quem encontrou no camarote do evento. Dani ainda comentou do encontro que teve com o amigo, Rodrigo Sant'Anna e o marido, Junior Figueiredo: "Estou tão feliz que eles estão morando em São Paulo agora, mas eles dormem cedo, umas 9 da noite. Queria saber como o Rodrigo Sant'Anna está. O marido dele não conseguia completar a frase de tanto sono (risos)", contou bem humorada.