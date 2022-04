Buriti, gata de estimação de Caio Blat e Luisa Arraes - Reprodução/Instagram

Buriti, gata de estimação de Caio Blat e Luisa ArraesReprodução/Instagram

Publicado 17/04/2022 11:54

Rio - Caio Blat e Luisa Arraes usaram o Instagram no último sábado (16) para pedir aos seguidores que os ajudem a encontrar a gatinha de estimação do casal que desapareceu no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

fotogaleria

Estamos desolados, agradecemos e recompensamos qualquer pista. Obrigado", escreveu o ator. Já Luisa Arraes aproveitou para agradecer o apoio dos amigos na busca pelo animal. "Nossa gatinha Buriti está desaparecida no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Ela tem coleirinha com telefone.Estamos desolados, agradecemos e recompensamos qualquer pista. Obrigado", escreveu o ator. Já Luisa Arraes aproveitou para agradecer o apoio dos amigos na busca pelo animal.

"O verdadeiro casamento para mim, é a amizade. Esses dias, buscando minha gata, tive uma enxurrada de amor, torrencial. Não fiquei sozinha nem um segundo, não sei nem como agradecer. Obrigada a todo mundo que está compartilhando, me escrevendo, ajudando praticamente ou psicologicamente rs. Olha que eu amo ajudar, sou amiga de perrengue, mas receber isso tudo em troca quando a gente precisa é realmente uma coisa extraordinária. Está me fazendo acreditar na humanidade, nos laços. Ainda não sabemos se ela vai voltar, mas estamos fazendo absolutamente TUDO que é possível", afirmou.