Maria Fernanda Cândido fala sobre o desafio de ser mãe de dois adolescentes - Reprodução / Instagram

Maria Fernanda Cândido fala sobre o desafio de ser mãe de dois adolescentesReprodução / Instagram

Publicado 16/04/2022 15:02

Rio - Maria Fernanda Cândido surpreendeu ao falar sobre os desafios de lidar com a fase de adolescência dos filhos, no programa "Provoca" do apresentador Marcelo Tas. A atriz é casada com o empresário francês Petrit Spahira, com quem tem dois filhos, Tomás de 15 anos e Nicolas de 13.

fotogaleria

Questionada sobre como lidar com esse momento da maternidade, Maria Fernanda respondeu com sinceridade: "Não tem segredo, eu é que estou atrás desse segredo. É uma coisa horrível. Esse período da adolescência, a gente deveria dividir e compartilhar mais com as pessoas para avisar, deixar as pessoas avisadas. É uma opinião muito sincera a minha. A gente tinha que dividir mais isso para as pessoas não serem pegas de surpresas como eu fui."

A atriz contou que quando mais novos, seus filhos conversavam mais com ela. Já agora, na adolescência, o diálogo diminuiu bastante.

"Você escuta assim: 'olha, a adolescência é um período difícil'. Não, gente, tem que falar a verdade. É um período muito difícil, é forte. Antigamente, eu dizia assim: 'Tá na mesa, pessoal'. E eu servia a mesa. Aí todo mundo vinha correndo. 'Mamãe, mamãe, que delícia, o que tem para comer hoje?'. Agora, nem resposta. Só o silêncio", desabafou.

Segundo a artista, mesmo que seja difícil, o diálogo é a peça-chave para se reaproximar dos filhos nessa fase e manter uma relação saudável.

"Acho que tem sido uma conquista ter conseguido conversar com eles. Não ter tanto medo de se aproximar desse mundo deles. O pai e a mãe ficam numa posição de ter uma opinião, de ditar regras. Não precisa. Deixa eles se aproximarem. É importante chegar perto do mundo deles e procurar entender o que eles estão passando", aconselhou.