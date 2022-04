Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 16/04/2022 19:00

Internado desde o dia 31 de março, após um acidente de carro, em São Paulo, o ex-BBB Rodrigo Mussi apresentou melhora em seu quadro clínico e iniciou, neste sábado (15), "alguns exercícios com fisioterapia", conforme informou Diogo, irmão do gerente comercial.



"Hoje, o Rodrigo está mais calmo e mais ativo. No quarto, já iniciou alguns exercícios com fisioterapeuta, dobrando e esticando as pernas, braços e etc.", diz a postagem de Diogo, nos Stories do Instagram. Na atualização, ele explicou que o processo de extubação de Rodrigo continua e que ele segue na UTI do Hospital das Clínicas, localizado na capital paulistana.

Assim como destacado no último fim de semana, Diogo voltou a destacar que os médicos consideraram, mais uma vez, a recuperação de Rodrigo "um milagre". Informações inéditas sobre a recuperação do brother, no entanto, serão divulgadas neste domingo (17), de acordo com o irmão do paciente.

Rodrigo sofreu um acidente no dia 31 de março. Ele estava em um carro de transporte de aplicativo. O veículo bateu na traseira de um caminhão na Marginal Pinheiros, Zona Oeste da cidade. Após ter ficado com quadro gravíssimo, Rodrigo começou a reagir. No último sábado, os médicos iniciaram o processo de extubação do ex-BBB. Na última terça-feira, "ele se comunicou com as mãos".



Ele passou por uma série de cirurgias nas últimas semanas para se recuperar do acidente e continua dando sinais de melhora com interações com médicos e familiares. Internado há 16 dias, Rodrigo Mussi teve fraturas nos membros e traumatismo intracraniano, sendo submetido a cirurgia de emergência. Desde então, ele vem apresentando "melhora progressiva", como definiu o irmão do ex-BBB.