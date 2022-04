Jojo Todynho e Marcos Mion serão parceiros de trabalho em novo reality - Reprodução

Publicado 16/04/2022 16:10

Um ano e meio após 'A Fazenda 12', Jojo Todynho e Marcos Mion vão se reencontrar em um programa de televião. O canal de TV Multishow anunciou, na última sexta-feira (15), que o reality show 'Túnel do Amor' vai trazer a dupla de volta para as telas, mas dessa vez, como colegas de trabalho.

O canal revelou que o programa, apresentado por Mion, contará com a participação de Jojo. Ela entrará para comandar as redes sociais, mostrando os bastidores e levando conteúdos exclusivos para os seguidores. "Enquanto eu cuido da casa e dos participantes, a Jojo vai para a internet pra potencializar tudo, pra fofocar com vocês", explicou o apresentador, em um vídeo publicado pelo canal.

Aos risos, a cantora, que foi a vencedora do reality 'A Fazenda 12', na época, apresentado por Mion, afirmou que vai ensinar os participantes a ganhar o programa, e ainda fazer algumas amizades. "Eu sou a psicóloga: Jojo 'Terapeita'. Não vou dar mole para os boys e para as minas, eu vou fiscalizar, analisar os pontos e dar aquela diquinha pra eles, que pode ser uma peça-chave, um diferencial para eles se darem bem no programa e se destacarem", revelou.



De acordo com a produção do canal, o 'Túnel do Amor', que estreia no dia 27 de abril, será um reality formado por dez duplas de amigos, separadas em duas casas. Durante o programa, os participantes terão a missão de ajudar um ao outro a encontrar o par perfeito.