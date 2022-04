MC Loma - Reprodução/Instagram

Publicado 17/04/2022 12:14

MC Loma abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram na noite deste sábado (16). A cantora, de 19 anos, conversou com seus seguidores e tirou dúvidas sobre a gravidez. Ela acaba de completar quatro meses de gestação e está à espera de seu primeiro filho.

Entre as primeiras perguntas, Paloma foi questionada sobre estar feliz com a barriguinha e confessou: "No começo eu fiquei muito abalada e triste, mas agora eu estou muito feliz e ansiosa para ver o rostinho desse baby!"

Ela também foi questionada sobre a opinião e aceitação de seus pais. "Meu pai, por ser muito protetor e ciumento, me surpreendeu com uma reação incrível, mais do que imaginei, e me apoiou desde o primeiro momento. Minha mãe ficou em choque e pensou que fosse brincadeira, mas também me apoiou e ficou muito feliz", contou.

Ao longo de mais de vinte respostas, a cantora deu detalhes sobre a gestação e como tem sido a experiência com o bebê. Loma disse que demorou a desconfiar da gravidez e, por conta disso, fez sua primeira ultrassom quando já havia completado um mês. Além disso, falou que sente a barriga mexer quando come doces, afirmou ter ficado muito enjoada nas primeiras semanas e contou que chegou a ter um descolamento de placenta.

Ao ser questionada sobre as mudanças que a gravidez já causou em sua vida, Loma declarou que seu bebê já modificou sua forma de enxergar a vida. "Antes eu não ligava pra nada, nem para os riscos, e muito menos para as consequências dos meus atos. Acho que desde que descobri e aceitei que vou ser mãe, mudei um pouco meu pensamento", afirmou.

A cantora também deu detalhes sobre a aguardada revelação do sexo de seu primeiro filho. Segundo ela, o chá revelação terá as tradicionais cores rosa e azul bebê e compartilhou seus nomes favoritos: "Para menina pensei muito em Skai, Lua, Ayla (e Mirella me deu a ideia de Chloe). Para menino pensei muito em Gael e Zyan".