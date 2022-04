Sasha Meneghel - Reprodução do Instagram

Sasha MeneghelReprodução do Instagram

Publicado 16/04/2022 20:37 | Atualizado 16/04/2022 22:17

Em mais um dia de grandes shows no Coachella 2022, Sasha Meneghel arrancou suspiros de seus seguidores ao mostrar o look que escolheu para curtir as apresentações deste sábado, no festival norte-americano, que, neste sábado (16), conta com show de Pabllo Vittar, Billie Eilish e muito nomes da música internacional.

No Instagram, a modelo, filha de Xuxa Meneghel, compartilhou fotos do figurino para o evento, e chamou a atenção com tanto estilo. Usando um conjuntinho estampado curto, Sasha arrasou na pose. "Hi coachella", disse ela na legenda do registro.

Nos comentários, claro, os seguidores da loira encheram a garota de elogios, inclusive de seu marido, o cantor João Figueiredo. "Gata demais", escreveu ele. Na sexta-feira (15), Anitta agitou o primeiro dia do Coachella mostrando toda sua brasilidade, entregando muitos hits de sua carreira e participações especiais.