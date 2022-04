IZA - Reprodução do Instagram

Publicado 16/04/2022 21:56 | Atualizado 16/04/2022 22:15

IZA escolheu um look deslumbrante para o último ensaio da Imperatriz Leopoldinense antes do desfile oficial da Escola na Marquês de Sapucaí, marcado para a próxima sexta-feira (22). No Instagram, a cantora, que é Rainha de Bateria da agremiação, mostrou o figurino no melhor estilo cowgirl.

E a cantora deixou a web babando, viu? Ela escolheu um top estiloso cheio de recortes, com uma meia calça transparente com aplicações em pedraria e franjas e luva. Para completar o look, um chapéu de cowgirl decorado com pedras e estrelas douradas. Um verdadeiro espetáculo.

IZA fez sua estreia à frente da bateria da escola em 2020 e volta para a Sapucaí no mesmo posto na próxima sexta-feira, quando a Imperatriz será a primeira escola a desfilar pelo Grupo Especial. A escola carioca conta ainda com outros nomes famosos entre suas musas, como Carla Prata e Hariany Almeida.