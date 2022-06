Whindersson Nunes falou sobre a perda de seu filho com Maria Lina - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2022 18:02

Rio - Whindersson Nunes abriu o coração em entrevista para 'PrimoCast' sobre a perda do filho, João Miguel, fruto do relacionamento com Maria Lina. O bebê nasceu em maio de 2021 de forma prematura e acabou não resistindo. O humorista revelou que a morte do filho abalou sua fé.

"Muita coisa aconteceu, quando minha noiva estava grávida. Ficar calado em muitas situações é melhor, é uma coisa minha", desabafou. "Quando ele nasceu, eu orava, ajoelhava. Eu chorava. Eu falava: 'Salva meu filho'. Não aconteceu. Vem aquela parada de você falar para si mesmo que Deus não precisa provar algo para você. Tinha uma angústia muito grande. Você se vê perdendo a fé, você tenta se enganar. Não posso largar a fé e a essência de Deus, nunca."

A relação de Whindersson Nunes e Maria Lina terminou meses depois da morte do filho. Recentemente, os dois foram vistos juntos durante uma viagem para o Egito. A influenciadora chegou a reclamar da falta de privacidade. "Desconfortável e invasivo. Momentos íntimos expostos... muito chato. Tantas pessoas fazem de tudo para estarem em evidência, por que não focar nelas e deixar quem realmente preza por descrição quietos?", questionou.