Publicado 17/06/2022 19:06

Rio - Viih Tube abriu a caixinha de perguntas do Instagram e acabou revelando que já viveu um triângulo amoroso. Sincera, a influenciadora e ex-BBB contou a história para os seguidores.

"Sim, gente! Vou contar mais ou menos, tá? Uma vez eu estava em Santos, passando as férias na casa de praia de uma amiga da minha mãe, não posso falar o nome, mas, o fulano tinha dois filhos da mesma idade, trabalha com internet, e quando fui ver estava dividida entre os dois, gostando dos dois e vivi esse triângulo amoroso aí", afirmou.

Solteira desde o término do namoro com Bruno Magri, Viih Tube vive um affair com Eliezer, ex-participante do 'BBB 22'. Os dois passaram o Dia dos Namorados em um spa e foram juntos a festa de aniversário do influenciador Rafael Uccman.