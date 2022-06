Lumena chora após deixaram dois sacos cheios de fezes na porta de sua casa, em São Paulo - Reprodução Internet

Lumena chora após deixaram dois sacos cheios de fezes na porta de sua casa, em São PauloReprodução Internet

Publicado 17/06/2022 11:25 | Atualizado 17/06/2022 11:29

Rio - A ex-BBB Lumena Aleluia chorou ao contar nas redes sociais que encontrou dois sacos cheios de fezes na porta de sua casa, nesta quinta-feira. Lumena participou do "BBB 21" e contou que tem recebido muitos ataques de haters desde então. "Não vou ficar mais calada diante de tantas agressões acontecendo na minha vida, não aguento mais passar por isso", afirmou.

fotogaleria

Lumena disse que tentaria não chorar ao contar o que aconteceu, mas acabou não conseguindo segurar as lágrimas. "Amanheci hoje com fezes na minha porta. Dois sacos de fezes. Já chorei muito, falei que ia tentar falar com vocês sem chorar, mas é muito difícil. A advogada já está sendo acionada, minha empresária já está ciente. Eu moro sozinha e isso é o que mais me deixa abalada. Moro em São Paulo neste momento, tenho uma rede de apoio muito grande, mas o fato de morar sozinha e acordar com essa cena me desestruturou muito", afirmou.

Ela contou que acordou com o síndico buzinando e encontrou as fezes na porta de casa. "Foi bizarro. Eu estava dormindo quando o subsíndico me acordou buzinando. Quando abri a porta estava lá, uma cena bizarra, dois sacos com muitas fezes. Não dá pra saber se é de cachorro ou de humano. Mas, assim, tanto faz".

Lumena garantiu que nunca se desentendeu com ninguém do seu condomínio e disse que vai passar uns dias em Salvador, na Bahia. "Estou indo para Salvador, vou dar uma espairecida. Não estou bem. Só consigo dizer isso. Na rua nunca vivenciei nada, muito pelo contrário. Vou tentar dar uma renovada na vibe, mas me derrubaram hoje com isso. Tinha muito tempo que não ficava triste assim. Uma coisa é aguentar o bagulho na internet, já me acostumei, mas na porta de casa? Na rua nunca recebi retaliação, as pessoas me abraçam e me dão a chance de apresentar novas versões. Nunca tinha acontecido algo que me abalasse assim. Vou ver minha mãe, ficar um pouco com ela, não estou sabendo o que pensar. Não estou bem", lamentou.

Durante sua participação no "BBB 21", Lumena foi "cancelada" pela forma como tratava alguns participantes, entre eles Lucas Penteado, Juliette e Carla Diaz. Ela formou um grupo com Karol Conká e Nego Di, que também saíram do reality show com rejeição do público.