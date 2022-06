Marilu Bueno - Reprodução / TV Globo

Marilu BuenoReprodução / TV Globo

Publicado 17/06/2022 11:25 | Atualizado 17/06/2022 11:31

Rio - A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, está internada em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, nesta sexta-feira, dia 17. No entanto, detalhes sobre diagnóstico da artista não foram divulgados.

"A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Maria Luiza Bueno apresenta estado de saúde grave. Detalhes sobre o caso são restritos aos familiares", afirmou o órgão em nota. A internação de Marilu Bueno foi confirmada no início deste mês

Veterana na TV, Marilu possui uma vasta lista de personagens marcantes em sua carreira. Entre a década de 80 e 90, a atriz esteve no elenco das novelas 'Partido Alto', 'A Gata Comeu', 'De Corpo e Alma', 'Quatro por Quatro' e 'O Fim do Mundo'. Ela também ganhou destaque na série "Caça Talentos" (1996- 1998), protagonizada por Angélica. Em 2003, participou do 'Sítio do PicaPau Amarelo' e viveu Dona Carochinha, substituindo a atriz Josie Antello e logo depois, entrou para o elenco fixo do programa.

Em 2006 foi para Record TV e atuou nas novelas 'Bicho do Mato' e 'Chamas da Vida'. No ano de 2016, Marilu regressou à Globo para integrar o elenco de 'Êta Mundo Bom!', interpretando Narcisa e, em 2020, foi convidada por Daniel Ortiz para participar de 'Salve-se Quem Puder'.