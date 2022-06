Marilu Bueno é internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 02/06/2022 10:59 | Atualizado 02/06/2022 11:39

Rio - A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. O diagnóstico da artista ainda não foi divulgado, mas a internação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira.

"A paciente está internada na enfermaria do Hospital Municipal Miguel Couto e seu quadro de saúde é estável. Mais detalhes são restritos aos familiares", disse o órgão em comunicado.

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa "A Tarde É Sua", da Rede TV!, a atriz foi levada por uma amiga para receber atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e, logo após, teria sido transferida para o hospital em que permanece internada.

Ainda segundo o colunista, a transferência ocorreu por causa de uma suspeita de câncer no nariz.

CARREIRA

Natural do Rio de Janeiro, Marilu Bueno atua desde 1960 e possui uma vasta lista de personagens marcantes em sua carreira. Entre a década de 80 e 90, a atriz esteve no elenco das novelas "Partido Alto", "A Gata Comeu", "De Corpo e Alma", "Quatro por Quatro" e "O Fim do Mundo".

Marilu também fez sucesso em "Caça Talentos", série protagonizada por Angélica, onde interpretava a Fada Margarida. A atração infantil ficou no ar de 1996 até 1998, nas manhãs da Rede Globo. Em 2003, participou do "Sítio do PicaPau Amarelo" e viveu Dona Carochinha, substituindo a atriz Josie Antello e logo depois, entrou para o elenco fixo do programa.

Em 2006 foi para Record TV e atuou nas novelas "Bicho do Mato", como Tia Zulmira e em "Chamas da Vida", na pele de Tia Catarina. No ano de 2016, Marilu regressou à Globo para integrar o elenco de "Êta Mundo Bom!", interpretando Narcisa e em 2020, foi convidada por Daniel Ortiz para participar de "Salve-se Quem Puder", onde fez parte de um triângulo amoroso envolvendo os atores Grace Gianoukas e Cosme dos Santos.