Agentes da 14ª DP (Leblon) iniciaram as investigações após receberem a denúncia de uma imobiliária, que desconfiou da documentação apresentada pela dupla - Google / Reprodução

Publicado 02/06/2022 09:46

Rio - Um casal foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (01), por usar documentos falsos para alugar imóveis de alto luxo em Ipanema, na Zona Sul do Rio. De acordo com as investigações, o grupo criminoso, do qual a dupla fazia parte, vendia os móveis, eletrodomésticos e artigos de decoração em sites de vendas, causando enorme prejuízo aos proprietários. Em seguida, os bandidos deixavam o local, buscavam novos apartamentos e cometiam os mesmo crimes.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 14ª DP (Leblon) iniciaram as investigações após receberem a denúncia de uma imobiliária, que desconfiou da documentação apresentada por um locatário. A queixa citava que uma inquilina tentava mudar de apartamento usando documentos com suspeita de falsidade. No local, a equipe abordou a acusada e confirmou o crime.



Após o cruzamento de dados e um trabalho de inteligência, a equipe descobriu que a documentação pertencia a uma moradora de São Paulo. Já havia, inclusive, uma ocorrência registrada naquele estado. Em depoimento, a autora do crime informou que atuava com outras três pessoas, sendo uma delas seu namorado, que foi localizado e preso em uma oficina.



A dupla foi presa pelos crimes de estelionato, associação criminosa e uso de documentos falsos. As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes de quadrilha.