Grande vazamento de água causa interdiação da Av. Borges de MedeirosReprodução / COR

Rio - Um grande rompimento de uma tubulação d'água causou a interdição total da Avenida Borges de Medeiros, na altura da Rua General Garzon, na Lagoa, Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (2).

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), agentes da Águas do Rio e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) foram acionados até o local para conter o vazamento e desviar o trânsito para as ruas adjacentes do bairro.

Imagens nas redes sociais mostram o tamanho do enorme chafariz que se formou no local. O volume de água foi tão grande, que chegou na altura de uma placa de sinalização localizada na via.

Grande vazamento de água interdita Av. Borges de Medeiros nesta quinta-feira (2). #ODia



Créditos: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/34L3grkkAB — Jornal O Dia (@jornalodia) June 2, 2022 Rompimento de tubulação causa grande vazamento de água na Zona Sul. #ODia



Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/8bOGKQWa2t — Jornal O Dia (@jornalodia) June 2, 2022

O COR também informou que a pista sentido Gávea foi liberada às 07h40. Já no sentido Túnel Rebouças, a via segue interditada, e o trânsito foi desviado para a Av. Epitácio Pessoa.

O subprefeito da Zona Sul, Flavio Valle, também esteve no local para verificar a situação. "Viemos para o local rapidamente aonde rompeu uma tabulação da concessionária Aguas do Rio. Mobilizamos os órgãos para garantir o máximo de eficiência e segurança para pedestres e motoristas. Estamos trabalhando para liberar uma das vias o quanto antes visando desafogar o trânsito. As equipes da CET-Rio estão em mais de cinco pontos do entorno fazendo o desvio e sinalizando as alternativas. Ressalto que nossa preocupação também é com a segurança e aguardamos o posicionando da concessionária", disse o subprefeito.

Segundo a Águas do Rio, uma equipe está atuando no local, e a rede de abastecimento de água foi desligada para avaliação do reparo necessário. A concessionária não informou o motivo do vazamento.