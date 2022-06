Aplicativo é gratuito e está disponível para download nas versões Android e iOS - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 02/06/2022 15:41 | Atualizado 02/06/2022 15:53

Rio - Os moradores do Rio de Janeiro agora podem contar com mais um canal para reportar situações de emergência urbana do município. O aplicativo da startup Linha Direta passou a disponibilizar um espaço exclusivo para que os cariocas enviem ao Centro de Operações da prefeitura (COR) alertas geolocalizados sobre acidentes de trânsito e impactos das chuvas, como bolsões d’água, quedas de árvores e deslizamentos.O aplicativo também conta com envio de áudio e vídeo, em tempo real, com informações complementares sobre a ocorrência, inibindo trotes e agilizando a resposta das equipes da Prefeitura do Rio. A novidade é resultado da participação da startup na terceira edição do programa de inovação Desafio COR, que teve como tema a comunicação de emergência."Essa parceria com o COR foi muito significativa, porque agora temos acesso a algo mais concreto do que está acontecendo, permitindo uma ação mais efetiva. Hoje, somos um canal oficial do COR, e o único que pode enviar vídeos ao vivo, inibindo informações “fakes” e possibilitando uma pronta resposta às ocorrências", afirmou o CEO do Linha Direta, Leonardo Gandelman."Iniciativas como essa fazem a diferença e todos ganham. O cidadão nos auxilia com informações, e nós conseguimos auxiliá-lo mais prontamente na solução do incidente", completou o chefe executivo do COR, Alexandre Cardeman. O aplicativo Linha Direta é gratuito e está disponível para download nas versões Android e iOS. Além da plataforma, a prefeitura também recomenda que a população se cadastre no serviço alertas da Defesa Civil, via SMS. Para isso, basta enviar o CEP de casa para o número 40199, sem custos.O Desafio COR chega a quarta edição em 2022 e já está com as pré-inscrições abertas. Neste ano, o tema será "Como ampliar a identificação e o monitoramento dos riscos e impactos de eventos climáticos (hidrometeorológicos) severos na cidade". O evento contará com a parceria Rio-Nasa, da Associação Brasileira de Mentores de Negócios (ABMEN) e da FCJ Rio, a regional carioca do maior grupo global de Venture Builders (organizações de fomento a startups). Outras informações sobre o programa estão disponíveis em www.cor.rio.