O cadeirante Marcos Jesuíno morreu no incêndioReprodução TV Globo

Publicado 02/06/2022 08:39

fotogaleria Rio - Um homem morreu vítima de um incêndio que atingiu uma casa na noite desta quarta-feira, no bairro Estácio, Região Central do Rio. Marcos Jesuíno, de 54 anos, era cadeirante e não conseguiu deixar o local. De acordo com informações de testemunhas, o fogo teria sido provocado por um morador do imóvel. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h para a ocorrência na Rua Professor Quintino do Vale e conseguiu controlar as chamas ainda no início da madrugada desta quinta-feira.

Agentes da especializada estiveram no local e ouviram testemunhas, que disseram que o incêndio pode ter sido criminoso. Segundo eles, um vizinho teria ateado fogo em um colchão perto de uma porta e, com isso, as chamas se alastraram. Por possuir dificuldades de locomoção, Marcos Jesuíno não conseguiu sair a tempo e acabou não sobrevivendo. Os quartos desta casa antiga eram alugados para várias famílias.

Fábio Arantes, marido da vítima, fez um relato angustiante sobre a tragédia. "Socorro, socorro, tem muita fumaça. Me tira daqui pelo amor de Deus. Eu tentei puxar ele, só que não deu mais. Muita fumaça, jogamos um balde d'água e apagamos a cama dele. Eu perdi um cara. minha família. Era ele por mim e eu com ele. Eu era marido dele, morava há 11 anos com ele. Eu cuidava dele, ele cuidava de mim", narrou Arantes ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.



Um vídeo divulgado pelo portal 'Grande Tijuca' mostra a dimensão do incêndio, que consumiu toda a casa, e o desespero dos moradores que estavam na região.

A Defesa Civil foi chamada para fazer uma perícia no local e avaliar se o incêndio não afetou a estrutura dos outros imóveis.