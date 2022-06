Moradora permanece internada no Hospital Municipal Miguel Couto - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/06/2022 09:28

Rio - A moradora da Rocinha, na Zona Sul, vítima de uma bala perdida na comunidade, no último dia 23, segue internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no bairro da Gávea, na mesma região. A direção da unidade informou nesta quinta-feira que Edicreusa Paulino de Araújo, de 42 anos, tem o quadro de saúde estável.