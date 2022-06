Cartaz pede informações para colaborar com investigações da Polícia Civil - Divulgação/Disque Denúncia

Cartaz pede informações para colaborar com investigações da Polícia CivilDivulgação/Disque Denúncia

Publicado 02/06/2022 08:43 | Atualizado 02/06/2022 09:19

Rio - O corpo do inspetor Jorge Luiz do Nascimento, de 64 anos, será sepultado às 11h desta quinta-feira (2), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O policial civil foi morto a tiros na quarta-feira (1º), durante uma tentativa de assalto, em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Familiares e amigos prestam as últimas homenagens desde 8h, quando o velório do agente começou.

O policial foi morto após trocar tiros com criminosos que tentaram roubar seu carro, uma Fiat Toro de cor vinho, na Avenida Martin Luther King Junior. No veículo, ficaram ao menos dez marcas de tiros. Depois do confronto, os bandidos, que cercaram o agente com automóvel branco, fugiram à pé, por uma rua lateral. O momento da fuga foi registrado por câmeras de segurança da região.

O inspetor foi atingido por um tiro nas costas e chegou a ser socorrido por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Jorge era lotado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz que pede informações que ajudem o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança da DHC a identificar e prender os quatro criminosos envolvidos no assassinato do agente. Com a morte do inspetor, sobe para 24 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Rio de Janeiro, sendo 14 policiais militares; quatro policiais civis; dois militares da Marinha; um militar da Aeronáutica; um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase); um policial penal da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e um guarda municipal.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, no número (21) 98849-6099, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.