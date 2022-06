Imagens mostram pelo menos quatro criminosos fugindo do local do crime - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/06/2022 14:53 | Atualizado 01/06/2022 15:39

Rio - Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustíveis mostram o momento em que pelo menos quatro criminosos armados fogem correndo pela Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Inhaúma, na Zona Norte, após matarem o policial civil Jorge Luiz do Nascimento, de 64 anos, durante uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (1). O agente reagiu à abordagem e trocou tiros com os bandidos.

Imagens mostram criminosos fugindo pela Avenida Pastor Martin Luther King Júnior depois de matarem um policial civil em tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (1).

No vídeo, é possível ver algumas pessoas assustadas tentando se esconder no local. Uma mulher, inclusive, sai de um veículo abaixada para não ser atingida por disparos. Um frentista do posto também corre ao perceber a confusão.

Na troca de tiros, Jorge Luiz acabou sendo baleado nas costas. Ele chegou a ser socorrido por outros policiais e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. O carro do inspetor, que era lotado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro, tem, pelo menos, dez marcas de tiros.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou as diligências iniciais. Disse também que as investigações estão em andamento para identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Jorge.