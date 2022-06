Mauro ao lado de sua esposa, Michele - Reprodução

Mauro ao lado de sua esposa, MicheleReprodução

Publicado 01/06/2022 14:59

Rio - "Meu grande amor". Era assim que a cabeleireira Michele Queiroz se referia ao marido em suas redes sociais. Mauro Sérgio de Oliveira Cardoso, auxiliar de serviços gerais, morreu na última segunda-feira (31), na Pavuna, Zona Norte do Rio, vítima de uma bala perdida. Michele fazia questão de publicar em seu perfil de Facebook os momentos que teve com ele e seus filhos, sempre com um sorriso no rosto. Em seu perfil, ela escreveu: "Casada, mãe, feliz, de bem com a vida". O enterro deverá ocorrer na tarde desta quarta-feira (1°), às 16h, no Cemitério do Irajá.



Em nota, a Polícia Militar informou que dois criminosos em uma motocicleta atiraram contra equipe do 41ºBPM (Irajá) na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na Pavuna. De acordo com os policiais envolvidos na ação, não houve revide por parte da guarnição. Os criminosos fugiram.



Mauro foi atingido na barriga em um ponto de ônibus quando estava indo trabalhar. De acordo com a polícia, ele foi levado ao Posto de Assistência Médica (PAM) de São João de Meriti, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para o registro do caso.



Ele deixa esposa, dois filhos, um neto e um enteado. Mauro estava desempregado desde 2017 e tinha acabado de conseguir um emprego novo.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil.