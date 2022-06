O médico legista Leonardo Huber - Marcos Porto

Publicado 01/06/2022 12:11

Rio - O perito Leonardo Tauil foi o primeiro a ser inquirido na audiência desta quarta-feira (1) do processo que julga os acusados pela morte de Henry Borel. Leonardo é médico perito no Instituto Médico-Legal há 19 anos. Ele reafirmou que a causa da morte do menino foi laceração hepática por ação contundente.

"Tinha hemorragia abdominal volumosa. O sangue preenchia toda a cavidade abdominal", afirmou Leonardo.

Ele afirmou que o caso lhe chamou atenção porque tem filho e que, em 19 anos na função, nunca havia visto uma criança agredida daquela maneira. O médico disse, ainda, que se arrepende de não ter tirado foto da necropsia. Leonardo contou que havia sido desaconselhado por sua mulher de tirar fotos de cadáveres porque os filhos usam o celular e não deveriam ficar expostos às imagens. Ele reconheceu que é aconselhado que as necropsias sejam fotografadas, mas afirmou que a câmera do instituto não estava disponível.



"Não era muito aconselhado eu ter fotos de cadáveres no meu celular porque meus filhos usam o aparelho. Quando possível, é aconselhado que a necropsia seja fotografada. Infelizmente, me arrependo bastante, a do Henry não foi fotografada", afirmou.

Jairinho acompanha a sessão por videoconferência em uma sala do Presídio de Gericinó, em Bangu. Sua imagem é projetada em um telão no plenário. O ex-parlamentar será inquirido no próximo dia 13. Jairinho também seria ouvido hoje, mas a defesa pediu que o réu fosse ouvido de forma separada dos peritos.



No dia 9 de fevereiro, Monique foi inquirida em audiência, Jairinho falou por apenas 10 minutos ele alegou inocência e afirmou que não iria responder as perguntas, questionando provas obtidas pela polícia e os laudos da necropsia. A Justiça à época marcou um novo interrogatório para o ex-vereador do Rio para que ele tivesse acesso a documentos solicitados por sua defesa.