Ministério Público recomenda que município do Rio reforme ou mude de local a Unidade de Reinserção Social Frida Kahlo | Rio de Janeiro | O Dia

URS Frida Kahlo - Reprodução

Publicado 01/06/2022 22:00 | Atualizado 01/06/2022 22:00

Rio – O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) recomendou, nesta quarta-feira (1), que a Secretaria de Assistência Social do Rio adote medidas para a desocupação do imóvel onde funciona a Unidade de Reinserção Social (URS) Frida Kahlo. Segundo o MP, é necessário a mudança da unidade para outro imóvel ou a realização de obras no local no prazo de até 60 dias, por apresentar condições precárias de habitação.

De acordo com a inspeção técnica realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE/MPRJ), o imóvel contém infiltrações em vários espaços, além de irregularidades no esgotamento sanitário e de águas pluviais que comprometem a habitabilidade do imóvel. "uma vez que o simples entrar e sair do abrigo já gera condições adversas à sua ocupação".

A URS Frida Kahlo é uma instituição destinada a receber adolescentes grávidas em situação de risco social ou que já tiveram seus bebês. O abrigo oferece um lar com profissionais capacitados, psicólogos, educadores e assistente social para prestar assistência vinte e quatro horas.