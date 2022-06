Imagens de vídeo mostra duas pessoas fazendo sexo dentro de uma viatura da Polícia Civil - Reprodução/Rede Cocial

Publicado 01/06/2022 22:18 | Atualizado 01/06/2022 22:22

Rio - A Corregedoria da Polícia Civil do Rio instaurou procedimento para apurar as imagens de um vídeo que mostra duas pessoas fazendo sexo, dentro de uma viatura da corporação. As cenas, que foram gravadas durante o dia, circulam nas redes sociais.

O veículo pertenceria a 51ª DP (Paracambi).Na imagem é possível ver a movimentação no banco traseiro da viatura que tem a placa LMYOB97. No final do vídeo, o homem filmado vai para frente do carro e sai dirigindo.

Em setembro do ano passado, imagens viralizaram na internet de uma mulher nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande), situada na Região dos Lagos. Um inspetor lotado na unidade foi identificado como autor das fotos. Ele era companheiro da mulher e chegou a ser afastado das suas funções.