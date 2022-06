Publicado 02/06/2022 01:00

O depoimento do perito legista no caso da morte do menino Henry mostra como muitas mortes acabam sem um laudo correto ou falho pela falta de cuidado dos profissionais. Se um caso dessa magnitude tem falhas grotescas, como o erro do hospital onde o menino estava, como será os de quem não tem recursos?

Maio foi o mês em que menos pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Apesar de muitos estarem com sentimento de retrocesso, com muitos conhecidos contaminados, a vacina mostrou seu efeito. Agora é manter a imunização em dia, com as doses de reforço.