Até o momento, não há registro de prisões ou apreensõesReprodução TV Globo

Publicado 02/06/2022 07:12 | Atualizado 02/06/2022 07:35

Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam, na manhã desta quinta-feira, uma operação, na comunidade Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a corporação, a ação tem objetivo de coibir roubos de carga e veículo, além de retirada de barricadas nas vias da região.

Há registro de presença de um blindado da PM no interior da comunidade. Até o momento, não há informação sobre prisões, feridos ou apreensões.

Violência

Moradores da região relataram, nas redes sociais, um intenso tiroteio. Um vídeo publicado no Twitter mostra o rapaz ensanguentado sendo carregado por populares para a caçamba de um carro. Na ocasião, a mulher que está filmando afirma que a vítima é um pastor da localidade.

Procurada, a Polícia Militar disse que equipes do 14º BPM (Bangu) foram atacadas a tiros durante deslocamento pelas imediações da comunidade e que houve confronto com criminosos, que conseguiram fugir. A corporação ressaltou ainda que não havia operação na região no momento do ataque, somente equipes em policiamento ostensivo. Por fim, esclareceu que agentes continuam no local.