Matheus Gomes Oliveira, 25, recebeu alta do Hospital Municipal Rocha Faria na última terça-feira (31)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/06/2022 12:29

Segundo agentes do 40° BPM (Campo Grande), Matheus teria sido baleado acidentalmente após ter presenciado uma discussão. Além de Matheus, Marlon Renner Oliveira dos Santos, 22, também levou um tiro. A direção do hospital informou que Marlon permanece internado em estado grave. Na ocasião, a dupla estava bebendo no local, quando Marlon foi baleado nas costas ao sair do banheiro.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso e busca imagens de câmeras de segurança do local, além de testemunhas, para tentar descobrir quem são os autores dos disparos, a fim de esclarecer a motivação do crime. O caso segue na 35ª DP (Campo Grande).