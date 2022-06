Material apreendido com mulher presa no Km 5 da RJ-104, em São Gonçalo - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/06/2022 11:51

Rio - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) prenderam, na manhã desta quarta-feira (01), uma mulher que portava drogas e um simulacro de pistola no Km 5 da RJ-104, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento na pista sentido Niterói quando identificaram um veículo suspeito na via. Ao ser parado, o condutor informou que realizava a mudança para uma das ocupantes. Ao revistarem o carro, os policiais encontraram um simulacro de pistola, uma munição, 80 pinos de cocaína e um caderno com anotações de tráfico.

A suspeita, a quem, segundo a polícia, pertencia o material apreendido, foi conduzida até a 73ªDP (Neves), onde a ocorrência foi registrada.