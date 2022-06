Bruno Cabral, de 16 anos, teria sido envenenado pela madrasta - Divulgação

Publicado 01/06/2022 09:34

fotogaleria Rio - O adolescente Bruno Carvalho Cabral, de 16 anos, que supostamente foi envenenado pela madrasta Cíntia Mariano, está realizando uma série de exames para saber se não ficou com nenhuma sequela após o episódio e pós-intubação. Jane Cabral usou suas redes sociais para compartilhar a nova rotina do filho e para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde do menino.

"Perdão pela preocupação. O Bruno ainda se sente fraco, cansado, mas está bem. Ele está fazendo exames pós-intubação para saber se não ficou nenhuma sequela, para saber se o organismo está trabalhando direitinho. Ele fez exame de sangue, laboratoriais, depois vai fazer uma ultra e passar pelo cardiologista. É mais para despreocupar. Muito obrigada pelas orações, pela preocupação. Estamos bem e vivendo um dia de cada vez", postou Jane após ter mostrado o filho tirando sangue.

Bruno foi internado Hospital Municipal Albert Schweitzer no dia 15 de maio com sintomas bem semelhantes aos da irmã Fernanda Carvalho, de 22 anos, que morreu em março, sob suspeita de ter sido envenenada pela madrasta.

O adolescente disse ter sentido gosto amargo no feijão e observado pedrinhas azuis em meio ao caldo. Ele teve visão turva, sudorese e língua enrolando. No hospital, Bruno foi submetido a uma lavagem estomacal e a um exame de sangue, que detectou níveis altos de chumbo em seu sangue. Ao contrário da irmã, Bruno sobreviveu.

Na última quinta-feira (26), o corpo de Fernanda foi exumado. Além de uma análise do material genético da vítima, os peritos também vão analisar a fauna cadavérica. A expectativa é de que o resultado do laudo pericial possa revelar se a jovem foi ou não envenenada.

"Com certeza, esse foi um passo importante para as investigações. Agora, vamos também aguardar aí uns 20 dias para ter o laudo pericial do corpo de Fernanda", explicou o delegado.

Novas acusações