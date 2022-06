Mulher é presa com 300 kg de pepinos-do-mar em Angra - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 01/06/2022 08:43

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) prenderam na última segunda-feira (30), uma mulher acusada pelo contrabando de cerca de 300 kg de pepinos-do-mar, em Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo a corporação, os policiais interceptaram um ônibus que iria de Angra a São Paulo e, durante as buscas no veículo, foram encontradas cinco caixas de isopor com os pepinos-do-mar. Segundo o Ibama, a espécie apreendida não está em extinção. Porém, a captura, transporte e comercialização depende de autorização e licença do órgão ambiental.

A presa foi conduzida até a Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, onde assinou um termo no qual se compromete de comparecer em juízo. Logo após, a mulher foi liberada para responder pelo crime em liberdade.