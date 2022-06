O ex-PM Ronnie Lessa no dia em que foi preso, em março de 2019 - Arquivo / Agência O Dia

Rio - A Justiça do Rio determinou, nesta segunda-feira (30), o leilão dos bens de Ronnie Lessa. O ex-policial militar está preso acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018.

No total, serão leiloados um imóvel na Barra da Tijuca, avaliado em R$ 1,25 milhão; um terreno no condomínio Porto Galo, em Angra dos Reis, avaliado em R$ 500 mil; um terreno em Mangaratiba, avaliado em R$ 300 mil; e uma Lancha Real 330 Special Edition, ano 2018, avaliada em R$ 450 mil.

Em decisão, o juiz Bruno Monteiro Rulière, da 1ª Vara Criminal do Rio, aponta que, referente à embarcação, "é inequívoco o risco de deterioração e desvalorização natural pelo decurso do tempo até a solução final do processo". Já quanto aos imóveis, o magistrado cita que "se identificam riscos de perdas econômicas acentuadas pelo decurso do tempo", além da falta de "manutenção e pagamento de despesas ordinários dos imóveis".

O juiz ainda acrescenta que, neste caso, "a solução mais adequada é a venda antecipada do bem, com depósito do valor arrecadado em conta do juízo". O objetivo é evitar perdas econômicas em relação a esses bens. Ainda não há uma data para as vendas acontecerem.

Ronnie Lessa cumpre mandado de prisão desde 2019 e está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, por envolvimento na morte da vereadora e seu motorista. Ele e a mulher, Elaine Pereira Figueiredo Lessa, também tiveram a prisão decretada pelo crime de lavagem de dinheiro no ano passado.