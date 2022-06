Ao ser socorrido, o pastor Luan, ainda da ambulância, tranquilizou as pessoas: 'Deus foi fiel dando livramento' - Foto: Reprodução da internet

Ao ser socorrido, o pastor Luan, ainda da ambulância, tranquilizou as pessoas: 'Deus foi fiel dando livramento'Foto: Reprodução da internet

Publicado 01/06/2022 09:25

Rio - É estável o quadro de saúde de Luan Maycon Pereira Alves, o pastor que foi baleado na tarde desta terça-feira (31), durante um tiroteio entre PMs e bandidos na comunidade Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. De acordo com a direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer, para onde Luan foi encaminhado, o estado de saúde do paciente permanece estável.

Ao ser socorrido, ainda na ambulância, o pastor gravou um vídeo para tranquilizar as pessoas: "Estou bem. Só está doendo um pouquinho, mas estou na bênção. Podem ficar despreocupados. Mais uma vez, Deus foi fiel dando livramento. Estamos aí para continuar a caminhada", diz ele.

Ao ser socorrido, ainda na ambulância, o pastor Luan Maycon, baleado na Vila Kennedy na terça-feira (31), gravou um vídeo para tranquilizar as pessoas: “Eu tô bem. Só está doendo um pouquinho.”



Crédito: Reprodução da internet#ODia pic.twitter.com/TpGL1WjyfN — Jornal O Dia (@jornalodia) June 1, 2022

Pelas redes sociais, as pessoas comentaram o susto com a situação e mandaram mensagens de força ao pastor. "Nossa, nem pastor escapa", disse um morador. “Deus está contigo, pastor. Vai dar tudo certo”, desejou uma mulher.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as escolas da região estão funcionando normalmente, com baixa frequência de alunos. Na terça, por causa do tiroteio, quatro escolas encerraram o turno mais cedo.

A Polícia Militar disse que equipes do 14º BPM (Bangu) foram atacadas a tiros durante deslocamento pelas imediações da comunidade e que houve confronto com criminosos, que conseguiram fugir. A corporação ressaltou ainda que não havia operação na região no momento do ataque, somente equipes em policiamento ostensivo.