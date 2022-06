Polícia Federal vai cumprir três mandados de busca e apreensão em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 01/06/2022 09:01

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quarta-feira, uma operação em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que tem como objetivo desarticular quadrilhas especializadas em fraudes no recebimento de benefícios concedidos pelo governo federal e pagos por meio da Caixa Econômica Federal.



Batizada de "Zoomers", a ação conta com o apoio da Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Serão cumpridos três mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos de integrarem a organização criminosa.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início em 2021, após o setor de segurança da Caixa noticiar que duas pessoas teriam realizado consultas de aproximadamente 60 CPFs de beneficiários do auxílio emergencial. A partir daí, foram realizadas análises que caracterizaram o envolvimento dos investigados.As investigações apontam que, após obterem os dados das vítimas, os suspeitos subtraíam os valores das suas contas ou negociavam a venda destes dados nas redes sociais, para que outras pessoas também pudessem ter acesso ao dinheiro.Os integrantes da quadrilha vão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.