A UFF ainda recomenda o uso de máscaras também em espaços abertosReprodução

Publicado 01/06/2022 10:43

Rio- A Universidade Federal Fluminense (UFF) publicou, nesta terça-feira (31) um comunicado que torna obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados em todos os campus da universidade. No estado do Rio, a UFF tem unidades em Niterói, Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Petrópolis, Quissimã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. A medida entra em caráter temporário até o dia 30 de junho.



Na nota, a UFF recomendou ainda o uso de máscaras faciais em ambientes abertos como uma medida voluntária, individual e consciente para todos os que desejarem, com exceção à cidade de Oriximiná, no Pará, acompanhando as decisões municipais locais.



A decisão é respaldada pelo último informe técnico emitido pelo Grupo de Trabalho Covid-19 UFF, que acompanha o cenário atual da pandemia no estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo de estudar, planejar e executar ações integradas de acompanhamento, conscientização e prevenção da Covid-19.

O GT Covid-19 UFF explicou que: " Tal medida ocorre em virtude da sazonalidade de doenças respiratórias incluindo a COVID-19 e deve ser entendida como uma medida não-farmacológica adicional de proteção já que muitos sintomas iniciais podem ser confundidos com outras infeções respiratórias de igual disseminação por gotículas. Em adição ao uso de máscaras em ambientes fechados é altamente recomendada a higienização de mãos com água e sabão ou álcool a 70% frequentemente e avaliação precoce de pessoas com sintomas gripais, com testagem sempre que possível. Após a data citada (30 de junho), poderá ser possível o retorno ao uso facultativo, a depender do cenário epidemiológico".

A UFF, por meio da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis realiza ainda uma pesquisa com os estudantes que se infectaram com o vírus após o retorno das aulas presenciais. A universidade pede para que os alunos enviem seus relatos para o email [email protected] para o monitoramento de casos, com fins estatísticos e de mapeamento.

Municípios do Sul Fluminense e São Paulo também retomam o uso de máscaras

A cidade de Três Rios, no Sul Fluminense, determinou na manhã desta terça-feira (31) o retorno do uso de máscaras em locais fechados. Em reunião, o Comitê de Combate e Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) de Três Rios debateu sobre a situação da Covid-19 no município e determinou a volta da medida de proteção. Em locais abertos, com aglomeração, o uso também passa a ser obrigatório.

Ainda no Sul Fluminense, o município de Paraíba do Sul também retomou a obrigatoriedade em espaços fechados. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que a decisão foi tomada em reunião realizada na última segunda-feira (30) pelo Comitê Covid com base no aumento de casos em nosso município.

Em São Paulo, o Comitê Científico também voltou a recomendar o uso de máscaras nos locais fechados. Desde março, o item de proteção é obrigatório apenas em hospitais e transportes públicos.