Identificação do policial civil morto durante uma tentativa de assalto em Inhaúma

Publicado 01/06/2022 13:19 | Atualizado 01/06/2022 15:41

Rio - Um policial civil, identificado com Jorge Luiz do Nascimento, de 64 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (1) na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Inhaúma, na Zona Norte, após ser baleado durante uma tentativa de assalto. O inspetor era lotado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. O local fica localizado nas mediações da 44ª DP (Inhaúma).



Segundo a polícia, quatro bandidos armados estavam em um carro branco, quando pararam no acostamento da avenida e cercaram o veículo do policial, no modelo Fiat Toro, cor vinho. O policial reagiu a tentativa de assalto e efetuou disparos contra os suspeitos, que revidaram, ocasionando uma troca de tiros.

Ainda de acordo com a PM, Jorge Luiz acabou sendo baleado nas costas, ele chegou a ser socorrido por outros policiais e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos. O carro do inspetor tem, pelo menos, 10 marcas de tiros.



Os criminosos fugiram por uma rua lateral, deixando o carro da vítima no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime e mostram a correria em um posto de gasolina próximo ao local. O vídeo mostra ainda um dos suspeitos correndo em direção oposta ao carro da vítima, já baleada, com uma pistola na mão.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que policial civil é abordado e bandidos fugindo após o crime em Inhaúma.

A Polícia Militar informou que agentes do 3ºBPM (Méier) foram acionados devido a uma ocorrência de tentativa de roubo na Avenida Pastor Martin Luther King (antiga Av. Automóvel Clube), em Inhaúma, nas imediações da 44ªDP, sentido Vicente de Carvalho. A vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho por equipe da UPP Alemão, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realizou as diligências iniciais. A investigação está em andamento para identificar a autoria do crime. Ainda não há informações sobre a data e o local do enterro de Jorge.