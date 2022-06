A linha 390 (Curicica - Candelária) é uma das que constam no ofício entregue pelo vereador Luiz Ramos Filho à SMTR - Foto: Reprodução da internet

A linha 390 (Curicica - Candelária) é uma das que constam no ofício entregue pelo vereador Luiz Ramos Filho à SMTRFoto: Reprodução da internet

Rio - Integrante da Comissão de Transportes da Câmara, o vereador Luiz Ramos Filho (PMN-RJ) vai enviar ofício à Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), na tarde desta quarta-feira (1º), pedindo a volta de 38 linhas de ônibus, sendo quase 60% delas, linhas da Zona Oeste. Segundo o parlamentar, são recebidas reclamações diárias pedindo ajuda para que as linhas, colocadas fora de circulação de uma hora para outra, voltem às ruas. Da lista, porém, duas já voltaram a circular nesta quarta (822 e 778), informou a prefeitura.

"Realmente, o problema dos ônibus chegou ao limite. Ninguém aguenta mais e, claro, quem paga essa conta sofrendo todo dia para ir e vir é a população. Por isso, vou oficiar a secretaria de Transportes no sentido de providenciar o retorno de várias linhas de ônibus que hoje se encontram fora de circulação."

O vereador solicita a volta de quase 40 linhas. Ele admite que o problema afeta toda a cidade, mas afirma que a Zona Oeste é a área mais desassistida pelo sistema de transporte.

"Essas linhas eram de extrema importância para a população. Hoje, para chegarem ao destino, os moradores são obrigados a pegar mais de dois transportes e fazer baldeações. Desta forma, cordialmente, solicito que sejam adotadas providências urgentes pela SMTR, no sentido de exigir o retorno de funcionamento das linhas, garantindo assim a excelência na prestação dos serviços e, consequentemente, na melhora da qualidade de vida da população que necessita dessas linhas para se locomover", diz o documento.



Segundo Luiz Ramos, ele está otimista com os rumos do acordo firmando entre a prefeitura e as empresas de ônibus, mas acredita que ainda vá demorar um tempo até a situação melhorar, de fato. "As empresas de ônibus gerindo todo o processo, como era antes, é até piada, né? É como se colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. O acordo firmado é importante. Vai começar a minimizar os problemas, trazer mais transparência e melhorias, mas é um processo gradual."

Nesta quarta-feira, onze linhas de ônibus voltaram a circular no Rio. A prefeitura ainda não divulgou quando se dará a volta de todas as linhas de ônibus. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que estabeleceu um plano operacional para regularizar de forma gradual o retorno de linhas prioritárias, de forma a atender todas as regiões da cidade em um prazo de sete meses. De acordo com o órgão, a SMTR irá divulgar o retorno das demais linhas prioritárias gradativamente, de acordo com o planejamento, visando as áreas que estão mais desatendidas.

A seguir, as linhas que constam no ofício:



952 - PENHA - PRAÇA SECA

669 - PAVUNA X MÉIER

837 - CAMPO GRANDE X CONJUNTO MARINHA

822 - CAMPO GRANDE X CORCUNDINHA

349 - ROCHA MIRANDA CIRCULAR

380 - CURICICA - CANDELÁRIA

678 - MÉIER - VILA VALQUEIRE

601 - TAQUARA - TIJUCA

910 - BANANAL - MADUREIRA

711 - ROCHA MIRANDA - RIO COMPRIDO

777 - PADRE MIGUEL - MADUREIRA

CAMPO GRANDE - SERRINHA

946 - PAVUNA - ENGENHO DA RAINHA

824 -SANTA MARIA / CAMPO GRANDE

390 - CURICICA - CANDELÁRIA

368 - RIO CENTRO - CANDELÁRIA

928 - MARECHAL – RAMOS

651/652 - CASCADURA X MEIER (CIRCULAR)

311 - ENGº LEAL X CANDELÁRIA

277 - ROCHA MIRANDA X CANDELÁRIA

678 - MEIER X VALQUEIRE

946 - ENGº DA RAINHA X PAVUNA

653- MEIER X MARECHAL HERMES (VIA RUA CLARIMUNDO DE MELO EM CASCADURA)

676-PENHA X MÉIER (VIA RUA GOIÁS)

773- CASCADURA X PAVUNA

669- PAVUNA X MÉIER (VIA CASCADURA)

254- MADUREIRA X CANDELÁRIA ( VIA CASCADURA)

391- PADRE MIGUEL X PÇA TIRADENTES (VIA RUA CLARIMUNDO DE MELO EM CASCADURA)

748- CASCADURA X BARRA (ÚNICO QUE O ITINERÁRIO ERA

ESTRADA VELHA DA BARRA)

781 E 782- CASCADURA X MARECHAL HERMES (781 VIA PRAÇA SECA E 782 VIA ROCHA MIRANDA)

689- MÉIER X CAMPO GRANDE (VIA CASCADURA)

686- FAZENDA DA BICA(CASCADURA X MADUREIRA)

667- MADUREIRA X MÉIER ( VIA RUA CLARIMUNDO DE MELO)

746-CASCADURA X JABOUR (PONTO FINAL NA AV. ERNANE CARDOSO)

778- CASCADURA X PAVUNA

745- CASCADURA X BANGU (PONTO FINAL NA AV. ERNANE CARDOSO)

830- CAMPO GRANDE X SERRINHA