Motocicleta apreendida com os suspeitos presos na açãoDivulgação

Publicado 02/06/2022 09:53

Rio - Dois suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, após uma perseguição policial.



Agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) receberam alerta de roubo e fizeram um cerco na região para localizar um veículo que constava como roubado. A estrada chegou a ser fechada nos dois sentidos. Com a interdição, o trânsito ficou intenso no local.