Simone se pronuncia sobre o afastamento de Simaria dos palcosReprodução Internet

Publicado 17/06/2022 07:50 | Atualizado 17/06/2022 07:55

Rio - A cantora Simone, que faz dupla com Simaria, usou o Instagram, na noite desta quinta-feira, para comentar o afastamento da irmã dos palcos . "Estou aqui na cidade do show de hoje. Como vocês viram, a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive hoje é aniversário dela. Deus a abençoe e a guarde. Estou aqui para cumprir nossa jornada de trabalho. Conto muito com o carinho de vocês", disse a sertaneja nas redes sociais antes de se apresentar em Paty do Alferes, no Rio.

A informação de que Simaria se ausentaria dos shows foi confirmada pela assessoria de imprensa das artistas que representa a dupla na tarde de quinta. O comunicado afirma que Simaria se afastará por motivos médicos e que Simone vai cumprir a agenda de shows da dupla.

Na segunda-feira, Simaria comemorou seu aniversário antecipadamente e a dupla parecia estar bem. Elas ignoraram o assunto das brigas. No entanto, em entrevista ao colunista Leo Dias, do "Metropoles", Simaria afirmou que se dá muito bem com a irmã, mas que se sente recriminada por ela.

"O [programa do] Ratinho foi meu grito de socorro, porque tudo o que eu vou fazer sou recriminada pela Simone. Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disse.

Confira o comunicado sobre o afastamento de Simaria:

"A RSS Produções Artísticas e entretenimento, escritório responsável pelo gerenciamento da carreira de Simone e Simaria, comunica que Simaria Mendes, por determinação médica, não poderá cumprir a agenda de compromissos (shows). Em recado aos contratantes e fãs pronuncia a Simaria: "Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!" Todos os compromissos da Simone&Simaria serão cumpridos pela artista Simone Mendes".