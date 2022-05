Simone e Simaria negam estar brigadas - Reprodução

Simone e Simaria negam estar brigadasReprodução

Publicado 06/05/2022 10:35

Rio - A cantora Simone usou o Instagram, na manhã desta sexta-feira, para esclarecer que não está brigada com sua irmã, Simaria. As especulações começaram depois que o site "TV Pop" divulgou, na quinta, um áudio em que as duas aparecem discutindo durante as gravações do "Programa do Ratinho". Através de uma caixinha de perguntas, Simone garantiu que já está tudo bem.

fotogaleria

"Não estamos brigadas, apenas irmãos 'brigam'. O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo", afirmou a cantora, acrescentando na publicação seguinte que fez as pazes com a irmã "um minuto depois". "A melhor parte da vida é ter irmãos. Eu amo os meus", disse.

Entenda

O site "TV Pop" divulgou um áudio feito durante uma gravação do "Programa do Ratinho" em que Simaria interrompe a banda durante uma música para dizer que não está conseguindo cantar. "Segure a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora e eu preciso compartilhar aqui com vocês… vou procurar a melhor forma. Eu estou rouca, trabalhando muito. Cuido da parte administrativa inteira da banda. Fora isso, eu tenho dois filhos. Eu estava orando e pedindo pra Deus pra me dar voz pra cantar e fazer a minha interpretação", disse Simaria.

Simone, então, rebateu a irmã. "Para desafinar, é melhor não fazer porque você está rouca. Eu estou poupando a sua voz, é um cuidado", afirmou. "Eu sei, é um cuidado, mas eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer", disse Simaria. "Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte", se irritou Simone.

Ratinho tentou acalmar os ânimos, mas Simaria rebateu de forma calorosa. "O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c*".