Tatá Werneck e a filha, Clara Maria - Reprodução/Instagram

Publicado 06/05/2022 17:39

Rio - Tatá Werneck abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta sexta-feira (06) e contou detalhes da gestação de Clara Maria, sua filha com Rafael Vitti. A apresentadora esclareceu o trauma em torno da primeira gravidez e os problemas que enfrentou durante o período.

"Eu fiquei deitada dois meses porque tive descolamento [de placenta] no começo, depois tive urticária no corpo inteiro. Tive hiperêmese, que é um negócio que eu vomitava de 15 a 40 vezes por dia até os nove meses, e depois tive diabetes", relatou. Tatá Werneck revelou em que momento foi diagnosticada com diabetes gestacional. "Só descobri um dia antes do parto. Como eu vomitava muito, não conseguia fazer aquele exame que tinha que ficar em jejum, tomar um líquido e vomitar de novo", disse.